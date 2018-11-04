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Міноборони Росії заявляє, що в Сирії обстріляли автобус із російськими журналістами

Постраждалих журналістів евакуюють до шпиталю
Міністерство оборони Росії заявляє, що автобус із російськими журналістами обстріляли в Сирії невідомі.
Міноборони Росії заявляє, що в Сирії обстріляли автобус із російськими журналістами Фото: reuters.com

За даними відомства, у результаті інциденту, що трапився в Східній Гуті, кореспондент телеканалу НТВ Олексій Івлєв, оператор телеканалу "Росія-1" Михайло Віткін та оператор телеканалу "Зірка" Владислав Додонов отримали легкі поранення ніг, але загрози їхньому життю немає, пише "Радіо Свобода".

У Міністерстві оборони зазначили, що постраждалих журналістів евакуюють до шпиталю.

Нагадаємо, що в ході семирічного конфлікту у Сирії загинули більше 350 тисяч людей.

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11 04 2018 21:51
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