Міноборони Росії заявляє, що в Сирії обстріляли автобус із російськими журналістами

Міністерство оборони Росії заявляє, що автобус із російськими журналістами обстріляли в Сирії невідомі.

За даними відомства, у результаті інциденту, що трапився в Східній Гуті, кореспондент телеканалу НТВ Олексій Івлєв, оператор телеканалу "Росія-1" Михайло Віткін та оператор телеканалу "Зірка" Владислав Додонов отримали легкі поранення ніг, але загрози їхньому життю немає, пише "Радіо Свобода".

У Міністерстві оборони зазначили, що постраждалих журналістів евакуюють до шпиталю.