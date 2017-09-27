Міноборони заявляє про стабілізацію ситуації в Калинівці
"На складах боєприпасів у Калинівці обстановка стабілізувалася. Станом на 17:00 інтенсивність вибухів скоротилася до трьох-чотирьох на хвилину", - повідомляє прес-служба Міноборони.
На місці події працюють шість пожежних танків, а пожежний літак АН-32П ДержНС здійснив п'ять вильотів, за кожним скинуто 8 тонн води.
Також працюють 15 груп розмінування та 18 одиниць техніки. До ліквідації наслідків залучено 700 військовослужбовців ЗСУ.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.
Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.
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