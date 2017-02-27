Мін'юст оприлюднило претендентів на головного люстратора країни
Перший етап конкурсного відбору (тестування) відбудеться 1 березня 2017 року. Другий етап конкурсного відбору (розв’язання ситуаційних завдань) – 2 березня 2017 року. Третій етап конкурсного відбору (співбесіда) – 3 березня 2017 року. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства юстиції.
На посаду головного люстратора претендують: Людкевич Станіслав, Овчаренко Антон, Задорожна Анастасія, Юрченко Дмитро, Забара Юрій, Чіковані Олександра, Горбаченко Павло, Яценко Дмитро, Єрмоленко-Князєва Лілія, Мікеш Світлана, Потюк Михайло, Старик Анатолій, Крупчак Назар.
Нагадаємо, у грудні на посаду головного люстратора оголошено конкурс. Пізніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив освіту і місце роботи 10 кандидатівв. 24 січня стало відомо, що конкурс провалився і буде оголошено заново.
Зазначимо, у січні міністр юстиції Павло Петренко виступив за повернення Тетяни Козаченко на посаду начальника департаменту з питань люстрації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану