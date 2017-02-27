Мін'юст оприлюднило претендентів на головного люстратора країни

Перший етап конкурсного відбору (тестування) відбудеться 1 березня 2017 року

З 1 по 3 березня відбудеться конкурс серед 13 претендентів на посаду керівника люстраційного департаменту Міністерства юстиції.

Перший етап конкурсного відбору (тестування) відбудеться 1 березня 2017 року. Другий етап конкурсного відбору (розв’язання ситуаційних завдань) – 2 березня 2017 року. Третій етап конкурсного відбору (співбесіда) – 3 березня 2017 року. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства юстиції.

На посаду головного люстратора претендують: Людкевич Станіслав, Овчаренко Антон, Задорожна Анастасія, Юрченко Дмитро, Забара Юрій, Чіковані Олександра, Горбаченко Павло, Яценко Дмитро, Єрмоленко-Князєва Лілія, Мікеш Світлана, Потюк Михайло, Старик Анатолій, Крупчак Назар.

Нагадаємо, у грудні на посаду головного люстратора оголошено конкурс. Пізніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив освіту і місце роботи 10 кандидатівв. 24 січня стало відомо, що конкурс провалився і буде оголошено заново.

Зазначимо, у січні міністр юстиції Павло Петренко виступив за повернення Тетяни Козаченко на посаду начальника департаменту з питань люстрації.