Мін'юст судитиметься з Саакашвілі за брехливу інформацію про дії відомства

Міністерство юстиції подає в суд позов проти лідера політичної сили Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі про захист честі і гідності.

На мітингу, який організували прихильники Саакашвілі, звучала неправдива інформація про те, що Мін'юст нібито відмовляє в реєстрації зміни назви Рух нових сил і при цьому незаконно зареєстрував партію Блок Саакашвілі.

"Міністерство юстиції зареєструвало Рух нових сил буквально півроку тому ... Щодо того, що міністерство нібито не реєструє зміни назви партії на Рух нових сил Міхеїіа Саакашвілі. На сьогодні жодних документів з назвою такої партії в Міністерстві юстиції немає ", - повідомив міністр юстиції Павло Петренко на прес-конференції, повідомляє УП.

При цьому Петренко назвав всі заяви про відмову у зміні назви партії маніпуляцією. Він також пообіцяв зареєструвати зміни, якщо політична сила надасть всі необхідні документи.

Разом з тим, близько 200 прихильників Саакашвілі прийшли на мітинг під будівлю Мін'юсту з вимогами зареєструвати нове ім'я партії екс-губернатора та скасувати реєстрацію партії Блок Саакашвілі.

Під час акції між учасниками і правоохоронцями виникла невелика бійка. Інцидент виник через те, що поліція обмежила доступ до мікроавтобусу з атрибутикою Саакашвілі і не пропустила до машині народного депутата Юрія Дерев'янка. Пізніше нардепу все ж таки вдалося пробратися до авто.

Раніше колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявляв, що в Україні зареєстрована партія Блок Саакашвілі, проте вона не має ніякого відношення ні до самого екс-губернатора, ні членам його команди.