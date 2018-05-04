Мін'юст заперечує наявність боргів України з виплат за рішеннями ЄСПЛ

У Міністерстві юстиції заявляють, що Україна не має заборгованості з виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини.

"У 2018 році уряд прозвітував Комітету міністрів Ради Європи про виплату відшкодування, присудженого Європейським судом з прав людини за всіма прийнятими рішеннями, які вступили в законну силу станом на 31 грудня 2017 р. Нині за відповідною бюджетною програмою відсутня заборгованість на виконання рішень Європейського суду", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У Мінюсті пояснили, що виплата відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття рішенням статусу остаточного або у строк, передбачений у рішенні.

"Під час виконання рішень можуть виникати певні труднощі. Часто вони пов’язані з неподанням заявниками інформації для перерахування коштів на відповідний банківський рахунок або з тим, що заявники проживають на тимчасово окупованій території", - зазначили в міністерстві.

У таких випадках кошти надсилаються на депозитний рахунок Департаменту державної виконавчої служби Мінюсту. Заявник може в будь-який час протягом року звернутись для отримання коштів.

"Відповідно до практики Ради Європи, якщо кошти надіслані до державної виконавчої служби України, рішення не вважається виконаним. Це стало причиною того, що Україна зіткнулася з певними труднощами під час звітування Комітету міністрів Ради Європи. Часто суд приєднує до одного рішення велику кількість заяв різних громадян, що також створює складнощі із підготовкою звітів. Адже необхідно повністю виконати всі без винятку частини такого рішення", - пояснили в Мінюсті.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини у 2017 році присудив позивачам проти України 1 195 237 млн євро "справедливої компенсації". Водночас Україна посідає друге місце після Росії (493 справ) за кількістю справ, щодо яких не було отримано жодної інформації про виплату до кінцевого терміну.