Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Міськголову Добропілля затримали за підробку документів для поїздки в Крим

Аксьонову повідомили про підозру в підробці офіційних документів
Міського голову Добропілля на Донеччині Андрія Аксьонова затримали в Краматорську в будівлі Донецької облдержадміністрації.
Міськголову Добропілля затримали за підробку документів для поїздки в Крим Андрій Аксьонов Фото:Новое время

Аксьонову повідомили про підозру в підробці офіційних документів для незаконного відвідування анексованого Криму.

Аксьонов, зазначили в прокуратурі, "підписував табеля обліку робочого часу, які містили неправдиві відомості про відпрацьований особисто ним робочий час.

Таким чином міський голова намагався приховати факти невиконання своїх посадових обов’язків, у зв’язку із залишенням свого робочого місця у робочий час без поважних причин для відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим", -  повідомили в прокуратурі Донецької області, інформує Громадське

Щоб приховати свою відсутність на робочому місці, у травні 2017 року Аксьонов надав до міської ради підроблений офіційний документ — листок непрацездатності, додали в прокуратурі.

Аксьонову вручили клопотання про обрання запобіжного заходу і клопотання про відсторонення від посади.

Нагадаємо, Андрія Аксьонова обрали міськголовою Добропілля на місцевих виборах у 2015 році. Він балотувався як самовисуванець і отримав майже 69% голосів виборців. До цього Аксьонов був селищним головою Новодонецького і, за даними ЗМІ, підтримував бойовиків навесні 2014 року, а також брав участь в організації псевдореферендума 11 травня 2014 року в частині Донецької та Луганської областей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2018 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.