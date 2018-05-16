Міськголову Добропілля затримали за підробку документів для поїздки в Крим
Аксьонову повідомили про підозру в підробці офіційних документів для незаконного відвідування анексованого Криму.
Аксьонов, зазначили в прокуратурі, "підписував табеля обліку робочого часу, які містили неправдиві відомості про відпрацьований особисто ним робочий час.
Таким чином міський голова намагався приховати факти невиконання своїх посадових обов’язків, у зв’язку із залишенням свого робочого місця у робочий час без поважних причин для відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим", - повідомили в прокуратурі Донецької області, інформує Громадське.
Щоб приховати свою відсутність на робочому місці, у травні 2017 року Аксьонов надав до міської ради підроблений офіційний документ — листок непрацездатності, додали в прокуратурі.
Аксьонову вручили клопотання про обрання запобіжного заходу і клопотання про відсторонення від посади.
Нагадаємо, Андрія Аксьонова обрали міськголовою Добропілля на місцевих виборах у 2015 році. Він балотувався як самовисуванець і отримав майже 69% голосів виборців. До цього Аксьонов був селищним головою Новодонецького і, за даними ЗМІ, підтримував бойовиків навесні 2014 року, а також брав участь в організації псевдореферендума 11 травня 2014 року в частині Донецької та Луганської областей.
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