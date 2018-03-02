Мітингувальники блокують дорогу поблизу кордону з Польщею

У суботу, 3 лютого, мешканці прикордонних районів перекрили дорогу поблизу пункту пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Zaxid.net.

За інформацією прес-служби патрульної поліції Львівщини, участь в акції беруть близько 20 осіб, які ходять по пішохідному переході. Учасники акції обіцяють кожні 15 хвилин пропускати до кордону по кілька автомобілів.

Близько 11:00 години стало відомо про те, що перекрили також і дорогу до пункту пропуску у Раві-Руській. Там близько 30 осіб безперервно ходять по пішохідному переході. Вони також пообіцяли кожні 15 хвилин пропускати до кордону один автомобіль.

Один з організаторів акцій Володимир Васьків 2 лютого заявляв, що перекриття дороги триватиме до 18:00. "Буде трошки проблема, щоби люди відчули, що то непорядок, що той закон із часом на них також буде впливати, коли поїдуть щось собі купити на суму понад 50 євро. Чому ми не можемо на 500, до 500 євро, як було, купити товар і поїхати собі спокійно в Україну?" – заявляв він. Зазначимо, ці акції організовані людьми, які незадоволені законом про новий порядок перетину кордону, запроваджений для боротьби із малою контрабандою. Перекриття доріг планувалося ще на минулі вихідні, однак мітингувальники тоді вирішили перенести протест ближче до засідання Верховної Ради, яке відбудеться 6 лютого. Їхні вимоги тоді також змінилися і зараз головною із них є скасування норми про "24 години" перебування за кордоном. У Верховній Раді наразі зареєстрований законопроект народного депутата з Львівщини Андрія Антонищака, який і пропонує скасувати цю норму.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року почали діяти обмеження на безподаткове ввезення товарів у багажі в розмірі 500 євро при в'їзді до України. При в'їзді в країну через аеропорт обмеження становить 1000 євро.

При цьому у разі в'їзду в країну частіше, ніж один раз на 72 години, обмеження на безподаткове ввезення товарів становитиме 50 євро. Водночас, обмеження на безподаткове пересилання товарів з-за кордону, що передбачають сплату податку на додану вартість (20%), мито (10%) і акциз при одержанні більше трьох посилок в місяць сумарною вартістю понад 150 євро, почнуть діяти з 1 січня 2019 року.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ввела додаткові обмеження на безмитне ввезення товарів з-за кордону. Законопроектом також вводяться обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичними особами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.