Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Між вболівальниками "Чорноморця" та поліцейськими відбулася сутичка, - ВІДЕО

Причина зіткнення залишається невідомою
У суботу, 1 квітня, після матчу 23-го туру української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" та донецьким "Олімпіком", відбулася сутичка вболівальників та поліцейських.
Між вболівальниками "Чорноморця" та поліцейськими відбулася сутичка, - ВІДЕО Фото: ua-football.com

Після матчу між фанатами одеситів і правоохоронцями розгорівся конфлікт, під час якого поліція застосувала кийки, а в її бік прилетіло відро для сміття.

За декілька хвилин розбирання припинилися. Причина зіткнення залишається невідомою.

Відзначимо, що поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Нагадаємо, що в Одесі під час футбольного матчу між англійським "Манчестер Юнайтед" і луганською "Зорею", який у підсумку завершився перемогою гостей, сталася бійка вболівальників.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2017 17:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.