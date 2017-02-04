Між вболівальниками "Чорноморця" та поліцейськими відбулася сутичка, - ВІДЕО Причина зіткнення залишається невідомою

У суботу, 1 квітня, після матчу 23-го туру української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" та донецьким "Олімпіком", відбулася сутичка вболівальників та поліцейських.

Фото: ua-football.com

Після матчу між фанатами одеситів і правоохоронцями розгорівся конфлікт, під час якого поліція застосувала кийки, а в її бік прилетіло відро для сміття. За декілька хвилин розбирання припинилися. Причина зіткнення залишається невідомою. Відзначимо, що поєдинок завершився нульовою нічиєю. Нагадаємо, що в Одесі під час футбольного матчу між англійським "Манчестер Юнайтед" і луганською "Зорею", який у підсумку завершився перемогою гостей, сталася бійка вболівальників.

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