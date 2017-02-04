НОВИНИУ суботу, 1 квітня, після матчу 23-го туру української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" та донецьким "Олімпіком", відбулася сутичка вболівальників та поліцейських.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Між вболівальниками "Чорноморця" та поліцейськими відбулася сутичка, - ВІДЕО
Причина зіткнення залишається невідомою
Фото: ua-football.com
Після матчу між фанатами одеситів і правоохоронцями розгорівся конфлікт, під час якого поліція застосувала кийки, а в її бік прилетіло відро для сміття.
За декілька хвилин розбирання припинилися. Причина зіткнення залишається невідомою.
Відзначимо, що поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Нагадаємо, що в Одесі під час футбольного матчу між англійським "Манчестер Юнайтед" і луганською "Зорею", який у підсумку завершився перемогою гостей, сталася бійка вболівальників.
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