Міжнародна слідча група звинуватила в катастрофі MH17 російських військових

Міжнародна слідча група звинуватила в катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого в Донецькій області 17 липня 2014 року, російських військовослужбовців.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську, повідомляє The Daily Telegraph.

"53-а бригада входить до складу збройних сил Росії", - заявив на прес-конференції керівник поліції Нідерландів Уілберт Пауліссен.

База 53-ої бригади розташовується в селищі Маршала Жукова під Курськом. Слідча група встановили, що "Бук", який збив "Боїнг" Malaysia Airlines в Донецькій області, вивезли з бази 23 червня. Він був у складі конвою, що складається з 50 одиниць військової техніки, в тому числі шести "Буків". Слідчі проаналізували відмітні риси машин з десятків фотографій, викладених в цей час в соцмережах. Вони встановили місце розташування об'єкта з кожної фотографії і склали хронологічний шлях конвою з Курська. Слідчі пояснили велика кількість фотографій і відео в соцмережах тим, що під час руху конвою по деяких дорогах рух по зустрічній смузі зупинялося.

Відмінні риси "Буків", що належать 53-ій бригаді, слідчі встановили по численних постах у соціальних мережах, зробленим жителями Старого Оскола в Білгородській області. Слідчі склали "відбитки пальців" кожного ракетно-зенітного комплексу - його індивідуальні характеристики. Вони відзначили, що техніка пронумерована трьохзначними числами, більшість починаються з двійки. Це означає, що вона належить другому батальйону 53-й бригади. Лише одна військова машина пронумерована трійкою.

Представник Міжнародної слідчої групи, глава департаменту розслідувань поліції Нідерландів Уілберт Пауліссен заявив, що слідчі продовжать збір доказів про конкретних людей, прямо і побічно відповідальних за запуск "Бука", а також про тих, хто віддав цей наказ.

"Ми переконані, що є багато людей, у яких є ця інформація", - заявив Пауліссен. Він зазначив, що серед них службовці 53-й бригади, їхні родичі та знайомі. Чиновник закликав людей, у яких є інформація, яка може допомогти слідству, зв'язатися з Міжнародною слідчою групою, яка гарантує безпеку інформаторів.

Нагадаємо, малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.