Міжнародні експерти виключили з конкурсу до Антикорсуду 8 кандидатів
На посади антикорупційних суддів уже не можуть претендувати Голуб Оксана, Загородній Анатолій, Заєць Тарас, Квятковський Анатолій, Кулініч Юрій, Мартинов Євген, Тішко Дмитро, Штульман Ігор, повідомляє "Українська правда".
Вони могли прокоментувати сумніви у доброчесності та професійності та відповісти на додаткові запитання.
Наступні спільні засідання ВККС та ГРМЕ заплановані на 21, 22, 23, 24 та 28 січня.
Під сумнівом залишається ще 41 кандидат на посади в Антикорсуді. Загалом успішно іспити склали 113 кандидатів.
Нагадаємо, що суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у розкраданні 93 мільйонів "Укрзалізниці" – двом присудили нічний домашній арешт, одному – 1,9 мільйона гривень застави.
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