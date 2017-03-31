МОЗ ініціює заборону російських ліків в Україні, - Супрун

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що ліки та медичні вироби, які виготовлені в Росії, мають потрапили під санкції.

Супрун розповіла, що наразі російських ліків та виробів держава не закуповує.

"Всі наші держзакупівлі проходять через міжнародні організації. По-перше, вони вимагають відповідності кваліфікації ВООЗ, а більшість російських ліків не кваліфіковані. По-друге, російські виробники самі не виходять на відкриті тендери", – сказала в.о. міністра, інформує Liga.net.

Супрун уточнила, що зараз в Україні зареєстровано ще "багато" ліків виробництва Російської Федерації.

"Але я не дозволяю перереєстрацію або нової реєстрації ліків, вироблених або навіть запакованих і перевезених з Росії. Зараз ми подаємо зміни в указ Президента, щоб ліки та медичні вироби, вироблені в Росії, потрапили під санкції. Щоб ті ліки, які все ще можна закуповувати, - заборонити. Це політичне рішення міністерства. Чекаємо рішення від Президента і уряду", – резюмувала Супрун.

Нагадаємо, що до квітня 2017 року триватиме процес поступового зниження цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми.