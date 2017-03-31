МОЗ ініціює заборону російських ліків в Україні, - Супрун
Супрун розповіла, що наразі російських ліків та виробів держава не закуповує.
"Всі наші держзакупівлі проходять через міжнародні організації. По-перше, вони вимагають відповідності кваліфікації ВООЗ, а більшість російських ліків не кваліфіковані. По-друге, російські виробники самі не виходять на відкриті тендери", – сказала в.о. міністра, інформує Liga.net.
Супрун уточнила, що зараз в Україні зареєстровано ще "багато" ліків виробництва Російської Федерації.
"Але я не дозволяю перереєстрацію або нової реєстрації ліків, вироблених або навіть запакованих і перевезених з Росії. Зараз ми подаємо зміни в указ Президента, щоб ліки та медичні вироби, вироблені в Росії, потрапили під санкції. Щоб ті ліки, які все ще можна закуповувати, - заборонити. Це політичне рішення міністерства. Чекаємо рішення від Президента і уряду", – резюмувала Супрун.
Нагадаємо, що до квітня 2017 року триватиме процес поступового зниження цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану