МОЗ оприлюднило для громадського обговорення проект Закону "Про систему громадського здоров'я"

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або електронному вигляді упродовж місяця

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону "Про систему громадського здоров'я".

Законопроект є наступним етапом системних змін, які МОЗ вводить у сфері охорони здоров'я, зазначають у прес-службі міністерства.

Як стверджують у міністерстві, законопроект визначає принципи, напрями, завдання, механізми і терміни розвитку системи громадського здоров'я для формування та реалізації ефективної державної політики щодо збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та поліпшення якості життя, запобігання захворюванням, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.

За інформацією МОЗ, після ухвалення закону "Про систему громадського здоров'я":

буде впроваджено 10 оперативних функцій громадського здоров'я ВООЗ, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та поліпшення якості життя, запобігання захворюванням, продовження активного, працездатного віку та заохочення здорового способу життя;

відбудеться чіткий розподіл функцій і повноважень Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та інших органів влади в системі громадського здоров'я;

буде створено Національну раду України з питань громадського здоров'я. Рада буде виконувати функції постійного консультативного органу Кабінету Міністрів України з питань громадського здоров'я. Мета її діяльності – реалізація принципу врахування інтересів громадського здоров'я в усіх сферах державної політики;

буде запроваджена модель управління системою громадського здоров'я за принципом субсидіарності, коли повноваження прийняття рішень надаються органам місцевої влади, а вищі ланки управління повинні бути додатковими або другорядними при вирішенні завдань, що виникають на нижчих щаблях;

буде введений принцип регіональної екстериторіальності, тобто в кожній області функціонуватиме регіональний центр громадського здоров'я, відповідальний за збереження здоров'я населення, проведення епідеміологічного нагляду, профілактику хвороб;

будуть встановлені європейські підходи до проведення епідеміологічного нагляду, який охоплюватиме не тільки інфекційні хвороби, а й неінфекційні захворювання.

Ознайомитися із законопроектом, пояснювальною запискою та порівняльною таблицею до нього можна на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або електронному вигляді упродовж місяця з дня опублікування.

Нагадаємо, 2 квітня в Україні з підписання декларацій із лікарями почався перший етап медичної реформи, вже 1 липня державне фінансування піде в лікарні за новими принципами.