Нацслужба здоров’я фінансуватиме лише ті населені пунтки, де всі медзаклади уклали договори
"Є певні правила гри, які встановлені Бюджетним кодексом України і бюджетними взаємовідносинами. Медреформа передбачає входження в договірні відносин зі службою здоров’я бюджету. Якщо міська влада бачить, що у місті, наприклад, 4 центри первинної медичної допомоги і з три уже в системі і стали автономними підприємствами, а один, наприклад, є автономним підприємством, але не в системі або не підписує декларації з вибором лікаря, це накладає певний ризик", - повідомив голова Нацслубжи здоров’я Олег Петренко, інформує Громадське
"Місцева влада має передбачати, що всі заклади певного району або певної бюджетної одиниці однаково готові до вступу реформи", - додав він.
Нагадаємо, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун повідомила, що в системі електронної охорони здоров'я зареєстровано мільйон декларацій українців з лікарями.
Українці зможуть отримати інформацію про відбір сімейного лікаря в межах медичної реформ за номером 15-45.
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