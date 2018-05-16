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Нацслужба здоров’я фінансуватиме лише ті населені пунтки, де всі медзаклади уклали договори

Якщо хоча б один медзаклад не відповідатиме вимогам НСЗУ, гроші на пацієнтів в місцевий бюджет не переведуть
Національна служба здоров’я з 1 липня виділятиме гроші тільки тим населеним пунктам, де всі медичні заклади первинної ланки підпишуть договори з пацієнтами.
Нацслужба здоров’я фінансуватиме лише ті населені пунтки, де всі медзаклади уклали договори Фото: erve.ua

"Є певні правила гри, які встановлені Бюджетним кодексом України і бюджетними взаємовідносинами. Медреформа передбачає входження в договірні відносин зі службою здоров’я бюджету. Якщо міська влада бачить, що у місті, наприклад, 4 центри первинної медичної допомоги і з три уже в системі і стали автономними підприємствами, а один, наприклад, є автономним підприємством, але не в системі або не підписує декларації з вибором лікаря, це накладає певний ризик", - повідомив голова Нацслубжи здоров’я Олег Петренко, інформує Громадське

"Місцева влада має передбачати, що всі заклади певного району або певної бюджетної одиниці однаково готові до вступу реформи", - додав він.

Нагадаємо, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун повідомила, що в системі електронної охорони здоров'я зареєстровано мільйон декларацій українців з лікарями.

Українці зможуть отримати інформацію про відбір сімейного лікаря в межах медичної реформ за номером 15-45.

 

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16 05 2018 12:37
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