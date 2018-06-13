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Мураєв подав у ГПУ заяву на Пашинського

Прокуратура протягом 24-х годин з моменту отримання заяви повинна внести інформацію в ЄРДР
Народний депутат Євген Мураєв подав заяву в Генпрокуратуру про скоєння нардепом Сергієм Пашинським злочину у вигляді завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.
Мураєв подав у ГПУ заяву на Пашинського Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

"Щоб не було гри в одні ворота, в Генеральну прокуратуру мною подано заяву про вчинення народним депутатом Пашинським кримінального правопорушення, передбаченого ст.383 Кримінального кодексу України "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення особливо тяжкого злочину" і ст. 344 "Незаконний вплив у будь-якій формі на народного депутата України з метою перешкоджати виконанню ним службових обов'язків", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, що народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) висловив свою думку про Олега Сенцова, якого незаконно утримують у Росії.

"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору, що людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - повідомив нардеп Євген Мураєв в ефірі "112 Україна".

Згодом Генпрокуратура відкрила провадження через заяву народного депутата Євгена Мураєва щодо українського політв'язня Олега Сенцова.

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13 06 2018 19:19
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