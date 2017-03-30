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МВФ направить в Україну спеціальних аудиторів, - Наливайченко (відео)

Коментуючи обшуки у Нацбанку, Наливайченко повідомив, що ФБР надає допомогу у розслідуванні корупції в НБУ
МВФ найближчим часом планує направити в Україну спеціальних аудиторів.
МВФ направить в Україну спеціальних аудиторів, - Наливайченко (відео) Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба

"Міжнародний валютний фонд найближчим часом надішле в Україну для перевірки спеціальних аудиторів, які перевірять, як використовувалися попередні кредити  і чи не було при цьому корупції", - заявив в ефірі телеканалу 112 лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Він також наголосив, що міжнародні та фінансові партнери розглядають боротьбу з корупцією в Україні як головну і вичерпну  умову подальшої співпраці з країною.

"Аудит МВФ приїде, але до цього  і Україна, українські антикорупційні органи мають вичистити ці стайні, показати, що в Україні теж розслідують корупційні справи", - зазначив лідер руху "Справедливість".

Коментуючи обшуки у Нацбанку, Наливайченко повідомив, що ФБР надає допомогу у розслідуванні корупції в НБУ.

"Американські партнери, ФБР співпрацює з НАБУ. Я не буду говорити більше, щоб не відкрити їхніх таємниць, скажу, що їх цікавить питання незаконного використання офшорів на Віргінських островах,  які використовувала безпосередньо пані Гонтарєва або її наближені особи з бізнесу", - сказав він.

При цьому він наголосив, що Нацбанк – це національний регулятор готівкового та безготівкового ринку України.

"Але якщо там заводиться корупціонер, та ще й на горі, якщо там використовують офшори – ну, то про що ми говоримо. Це руйнація в принципі грошово-кредитної системи держави", - зазначив В. Наливайченко. 

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро пояснює обшуки в Національному банку розслідуванням фактів зловживання керівництвом НБУ в період 2015-2016 років.

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30 03 2017 23:26
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