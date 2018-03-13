МВФ розкритикував законопроект про податок на виведений капітал

МВФ наполегливо рекомендував не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

"МВФ взяв паузу на вивчення законопроекту, та спочатку позитивно відреагував на готовність скорочувати державний бюджет, як компенсатор запровадження ПнВК протягом перших років (нам давно треба це зробити, бо видатки зростають швидше доходів)", - повідомив заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebok.

"Паралельно тривали розмови із асоціаціями, членами яких є міжнародні транснаціональні корпорації, частина з яких активно виступає проти ПнВК", - додав Шимків.

Як повідомив заступник глави адміністрації президента, офіційне внесення законопроекту до Верховної Ради було заплановане на 7 березня, однак напередодні запланованої зустрічі в АП отримали "жорсткого" листа від МВФ.

Зокрема, в наведеному уривку листа йдеться про те, що МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

"За відсутності будь-яких надійних компенсаційних заходів, втрати бюджету ще більше підірвуть одну з найважливіших цілей програми підтримки МВФ в Україні: забезпечення фіскальної стабільності", - йдеться у листі.

"Подання цієї пропозиції (заміна податку на прибуток податком на виведений капітал - ЕП) відведе нас далі від того, щоб мати змогу завершити діючу програму співпраці. Тому ми наполегливо закликаємо Вас не подавати цей законопроект до парламенту", - заявили в МВФ.

Раніше вже повідомлялося, що Порошенко відклав подання законопроекту про податок на виведений капітал до парламенту через позицію міжнародних партнерів.

Раніше Порошенко неодноразово називав впровадження податку на виведений капітал одним з головних пріоритетів на 2018 рік.

Однак під час зустрічі із представниками бізнесу в понеділок президент заявив, що впроваджувати ПНК ще рано.

"Я не буду його зараз підписувати, вносити в парламент. Я вважаю, що із цього приводу необхідна чесна дискусія з нашими іноземними партнерами й з асоціаціями бізнесу", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3% .

На думку експертів, у разі відмови від податку на прибуток в бюджеті неминуче утвориться діра. Наприклад, в Естонії надходження від нового податку виявилися вдвічі менші, ніж від податку на прибуток.

За розрахунками Міністерства економічного розвитку, загальні втрати бюджету протягом першого року після заміни старого податку новим становитимуть 1,2 — 1,3% ВВП.

Тимчасовий очільник ДФС оцінив потенційні втрати бюджету у 40 млрд грн, тоді як у Офісі великих платників податків кажуть про захмарні 80 мільярдів.

Оцінка комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики є оптимістичною: 20 млрд грн.

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, прямі втрати від зміни системи оподаткування без коригування оцінено у 40,6 млрд грн, які за наявності детінізації зменшаться до 27 млрд грн.

Оптимістичнішою є оцінка втрат держбюджету Українського інституту майбутнього — 23 млрд грн, що пов'язано із припущенням детінізації та збільшення інвестицій.