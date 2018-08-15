МВС оскаржило поновлення Бочковського, але він хоче зайняти свій кабінет уже

Відновлення Сергія Бочковського на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій оскаржили у касаційному порядку.

Касаційні скарги подали Міністерство внутрішніх справ та ДСНС, про це свідчить розпорядок справ на сайті суду.

Так 13 серпня рішення оскаржило МВС, а 14 серпня - ДСНС. Наразі обидві скарги зареєстрували. Дату засідання та склад суду поки не визначили.

Адвокат Бочковського Володимир Єніч у коментарі "Українській правді" заявив, що його підзахисний планує повернутися на робоче місце найближчим часом.

"Можливо завтра, можливо, в п’ятницю", - уточнив захисник.

За словами адвоката, Бочковському все ще не надали відповідний дозвіл від Кабміну і, ймовірно, він не зможе зайти в будівлю ДСНС та повернутися до роботи.



СКРІНШОТ "СУДОВА ВЛАДА"

Як відомо, 7-го серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.

Також Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.