МВС оскаржило поновлення Бочковського, але він хоче зайняти свій кабінет уже
Касаційні скарги подали Міністерство внутрішніх справ та ДСНС, про це свідчить розпорядок справ на сайті суду.
Так 13 серпня рішення оскаржило МВС, а 14 серпня - ДСНС. Наразі обидві скарги зареєстрували. Дату засідання та склад суду поки не визначили.
Адвокат Бочковського Володимир Єніч у коментарі "Українській правді" заявив, що його підзахисний планує повернутися на робоче місце найближчим часом.
"Можливо завтра, можливо, в п’ятницю", - уточнив захисник.
За словами адвоката, Бочковському все ще не надали відповідний дозвіл від Кабміну і, ймовірно, він не зможе зайти в будівлю ДСНС та повернутися до роботи.
СКРІНШОТ "СУДОВА ВЛАДА"
Як відомо, 7-го серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.
Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".
Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.
26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.
Також Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.
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