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"Ми бидло, куди ж без цього" - дівчата, які побили школярку в Чернігові, - ВІДЕО

Звичайно, ми бидло, куди ж без цього. Дівчатка, ми бидло ... ми такі грізні - ми вас поб'ємо"
Учасниці звірячого побиття школярки в Чернігові записали нове відео, на одному з яких вибачилися за бійку, а на іншому - заявили, що ні в чому не винні.
"Ми бидло, куди ж без цього" - дівчата, які побили школярку в Чернігові, - ВІДЕО Фото:скріншот з відео

Про це повідомляється на сторінці в ВКонтакте, яку створила одна з винуватиць бійки.

"Звичайно, ми бидло, куди ж без цього. Дівчатка, ми бидло ... ми такі грізні - ми вас поб'ємо", - йдеться на одному із записів.

На іншому відео дівчата сказали, що вчинили неправильно тим, що били її всі разом.

Нагадаємо, що у Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.

Зазначимо, поліція перекваліфікувала побиття 15-річної чернігівської школярки в групове хуліганство.

 
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07 04 2017 21:49
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