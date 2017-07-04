"Ми бидло, куди ж без цього" - дівчата, які побили школярку в Чернігові, - ВІДЕО Звичайно, ми бидло, куди ж без цього. Дівчатка, ми бидло ... ми такі грізні - ми вас поб'ємо"

Учасниці звірячого побиття школярки в Чернігові записали нове відео, на одному з яких вибачилися за бійку, а на іншому - заявили, що ні в чому не винні.

Фото:скріншот з відео

Про це повідомляється на сторінці в ВКонтакте, яку створила одна з винуватиць бійки. "Звичайно, ми бидло, куди ж без цього. Дівчатка, ми бидло ... ми такі грізні - ми вас поб'ємо", - йдеться на одному із записів. На іншому відео дівчата сказали, що вчинили неправильно тим, що били її всі разом. Нагадаємо, що у Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах. Зазначимо, поліція перекваліфікувала побиття 15-річної чернігівської школярки в групове хуліганство.

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