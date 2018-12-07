Ми не будемо підтримувати європейські проекти за участю Росії, – Порошенко
Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє прес-служба Президента України.
"Ми не будемо підтримувати будь-які загальноєвропейські проекти за участі Росії, особливо ті, які підривають нашу безпеку", – заявив український лідер.
Перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів з Україною і Грузією він також заявив, що Україна розраховує на підтримку Північноатлантичного альянсу у рамках миротворчої місії на окупованій території.
"Ми розраховуємо на підтримку НАТО в рамках багатонаціональної місії з підтримання миру під мандатом ООН на Донбасі, яка матиме повний доступ по всій окупованій території України, включаючи неконтрольовану частину державного кордону", – сказав Порошенко.
Крім того, Порошенко запевнив, що санкції проти РФ не можуть бути зняті, поки Росія не змінить свою агресивну поведінку.
"З такою поведінкою, так само як і з російською реваншистською політикою, не можна миритись", – заявив він.
Додамо, що вчора минув перший день саміту НАТО в Брюсселі, в результаті якого прийняли декларацію, в якій офіційно підтверджується прагнення України до членства в Північноатлантичному альянсі.
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