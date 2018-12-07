Ми не будемо підтримувати європейські проекти за участю Росії, – Порошенко

Порошенко запевнив, що санкції проти РФ не можуть бути зняті, поки Росія не змінить свою агресивну поведінку

Україна не підтримуватиме загальноєвропейських проектів, в яких бере участь Росія – країна, що здійснила агресію проти нашої держави.

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє прес-служба Президента України.

"Ми не будемо підтримувати будь-які загальноєвропейські проекти за участі Росії, особливо ті, які підривають нашу безпеку", – заявив український лідер.

Перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів з Україною і Грузією він також заявив, що Україна розраховує на підтримку Північноатлантичного альянсу у рамках миротворчої місії на окупованій території.

"Ми розраховуємо на підтримку НАТО в рамках багатонаціональної місії з підтримання миру під мандатом ООН на Донбасі, яка матиме повний доступ по всій окупованій території України, включаючи неконтрольовану частину державного кордону", – сказав Порошенко.

Крім того, Порошенко запевнив, що санкції проти РФ не можуть бути зняті, поки Росія не змінить свою агресивну поведінку.

"З такою поведінкою, так само як і з російською реваншистською політикою, не можна миритись", – заявив він.