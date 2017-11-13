Миколаївський шкільний вчитель організував міжнародний канал з продажу українок за кордон, – ФОТО

У Миколаївській області правоохоронці перекрили міжнародний канал з продажу українок за кордон.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

"Організував торгівлю живим товаром 34-річний житель Миколаєва – шкільний вчитель хореографії. Розробка його злочинної діяльності здійснювалася з березня. До цього часу зловмисник відправляв "танцювати" в Туреччину дівчат з різних областей України", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що 11 листопада в аеропорту "Одеса" правоохоронці запобігли черговій відправці за кордон двох дівчат, 20 і 23 років. Вони так само, як і інші постраждалі, були впевнені, що летять до Туреччини танцювати в нічних клубах, тому що отримали робочу візу і сертифікат про навчання хореографії.

"Танцівницям обіцяли 350-400 дол. за ніч, а по прибуттю виходило тільки 40. Бували випадки, коли дівчині несподівано повідомляли, що вона не придатна до танців і може тільки "розводити" клієнтів на випивку, а це – 10 доларів. З такими турецькими прайсами потерпілі потрапляли в довгострокову фінансову кабалу, а відпрацьовувати борги потрібно було роками. Так дівчата погоджувалися займатися проституцією, щоб швидше повернутися додому", – зазначили поліцейські.

Торговець живим товаром раз на два тижні отримував від турецьких партнерів по 200 доларів за роботу кожної дівчини.

"34-річний чоловік проживав у Миколаєві, навчав дітей у школі хореографії, а у вільний час вербував жінок для виїзду за кордон. Жертв обирав з малозабезпечених, неповних сімей, студенток, тобто менш захищених верств населення і психологічно менш стійких. З турецькою стороною укладав угоди, обов'язковими умовами яких був вік дівчат від 19 до 34 років та худорлява статура", – зазначають правоохоронці.

У зловмисника були спільники: один публікував оголошення про те, що на роботу закордоном потрібні танцівниці в нічні клуби, другий, одесит, займався швидким оформленням документів, зокрема сертифікатів про отримання професійних здібностей хореографа. До злочинця зверталися спільники з різних областей України: Київської, Запорізької, Львівської, Херсонської тощо, і українки вирушали закордон партіями.

"На спецоперацію з викриття зловмисників було задіяно понад 30 правоохоронців: оперативники миколаївського відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, слідчі слідчого управління, працівники прокуратури, одеської Держприкордонслужби і спецназівці. Одночасно проводилися 11 обшуків, в ході яких поліцейські знайшли чотири паспорти, низку угод і листування. Вилучено комп'ютерну техніку, документацію, засоби зв'язку і грошові кошти", – зазначили в прес-службі поліції.



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev



Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Правоохоронці додали, що організатора міжнародного каналу постачання живого товару закордон затримано в порядку ст. 208 КПК України. За погодженням з прокуратурою чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини".

Нагадаємо, поліцейські закрили канал міжнародного секс-туризму в Дніпрі, який організував громадянин Азербайджану.

В Одеській області прикордонники спільно з правоохоронцями виявили міжнародний канал торгівлі людьми.