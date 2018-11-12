Митрополиту УПЦ МП Іларіону відновили перепустку на Донбасі
"Для повноцінного здійснення свого служіння правлячим архієреям цих єпархій необхідно особисто бути присутнім на парафіях і в монастирях по обидва боки, наголошують в єпархії", - повідомляє "Громадьске".
9 грудня митрополиту УПЦ МП Іларіону було відмовлено у проїзді через лінію розмежування у Донецькій області з боку підконтрольної владі України території.
Митрополит прямував з окупованого Донецька до Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря у селі Нікольське Волновахського району на Донеччині. Там планувалась молитва з архієреями УПЦ на честь свята ікони Божої Матері "Знамення" 10 грудня.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявляє, що вселенському патріарху Варфоломію погрожують з Москви у зв'язку зі створенням Української автокефальної церкви.
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