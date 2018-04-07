МЗС: Другим вироком Балуху Росія виходить за межі здорового глузду
Про це 4 липня заявила речник зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца, інформує "Радіо Крим.Реаліі".
За її словами, другий можливий вирок Балуху є "виходом за межі здорового глузду".
"З огляду на, що перша справа (Балуха - ред) абсолютно сфабрикована і заснована на тому, що Балух - патріот України, він почав голодувати на знак протесту. І на цьому тлі, коли ми вимагаємо допуску наших лікарів, омбудсмена та правозахисників до Балуха, щоб дізнатися про стан його здоров'я, починається нова сфабрикована справа з незрозумілими звинуваченнями стосовно ув’язненої людини", - сказала Беца.
За її словами, МЗС висловило російській стороні протест, дуже стурбований станом здоров'я Балуха і вимагає від Росії допуску до нього українських або незалежних міжнародних лікарів.
"Довіряти окупаційній владі ми не можемо", - додала Беца.
Речник МЗС зазначила, що російська влада в Криму переслідує "звичайних людей, які стали заручниками російської агресії".
Як повідомляв iPress.ua, підконтрольний Кремлю суд в Криму розглядає справу про нібито побиття українським активістом Володимиром Балухом начальника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченко.
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