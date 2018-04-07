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МЗС: Другим вироком Балуху Росія виходить за межі здорового глузду

Українське МЗС висловило російській стороні протест
Міністерство закордонних справ буде працювати з зарубіжними партнерами України, щоб ті вимагали від Кремля звільнення українського активіста Володимира Балуха.
МЗС: Другим вироком Балуху Росія виходить за межі здорового глузду Фото: radiosvoboda.org

Про це 4 липня заявила речник зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца, інформує "Радіо Крим.Реаліі".

За її словами, другий можливий вирок Балуху є "виходом за межі здорового глузду".

"З огляду на, що перша справа (Балуха - ред) абсолютно сфабрикована і заснована на тому, що Балух - патріот України, він почав голодувати на знак протесту. І на цьому тлі, коли ми вимагаємо допуску наших лікарів, омбудсмена та правозахисників до Балуха, щоб дізнатися про стан його здоров'я, починається нова сфабрикована справа з незрозумілими звинуваченнями стосовно ув’язненої людини", - сказала Беца.

За її словами, МЗС висловило російській стороні протест, дуже стурбований станом здоров'я Балуха і вимагає від Росії допуску до нього українських або незалежних міжнародних лікарів.

"Довіряти окупаційній владі ми не можемо", - додала Беца.

Речник МЗС зазначила, що російська влада в Криму переслідує "звичайних людей, які стали заручниками російської агресії".

Як повідомляв iPress.ua, підконтрольний Кремлю суд в Криму розглядає справу про нібито побиття українським активістом Володимиром Балухом начальника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченко.

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04 07 2018 14:57
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