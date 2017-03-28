МЗС назвало фарсом "арешт" Яценюка російським судом
"Абсурдні звинувачення у кримінальних злочинах, які стали підставою для винесення даного рішення, не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом. Натомість, це чергове свідчення повної деградації російської державної системи, яка перетворила правосуддя на слухняний інструмент юридичного виправдання російської агресії проти України, у тому числі шляхом переслідувань українських політичних діячів та пересічних українців", - йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ.
"Закликаємо світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та відновлення поваги до основоположних норм та принципів міжнародного права", - додали у зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, що слідчий комітет Росії направив в Ессентукский міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.
Мін’юст України звертається до ЄСПЛ щодо невизнання рішень російських судів проти Яценюка.
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