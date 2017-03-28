МЗС назвало фарсом "арешт" Яценюка російським судом

Міністерство закордонних справ України наголошує, що подібні судові фарси є елементом гібридної війни, за допомогою якого російська влада намагається відвернути увагу від реальних злочинів, скоєних на території України за наказами вищого політичного та військового керівництва РФ

МЗС України висловлює своє обурення рішенням щодо заочного арешту українського політика Арсенія Яценюка (прем’єр-міністра у 2014-2016 роках).

"Абсурдні звинувачення у кримінальних злочинах, які стали підставою для винесення даного рішення, не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом. Натомість, це чергове свідчення повної деградації російської державної системи, яка перетворила правосуддя на слухняний інструмент юридичного виправдання російської агресії проти України, у тому числі шляхом переслідувань українських політичних діячів та пересічних українців", - йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ.

"Закликаємо світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та відновлення поваги до основоположних норм та принципів міжнародного права", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що слідчий комітет Росії направив в Ессентукский міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.

Мін’юст України звертається до ЄСПЛ щодо невизнання рішень російських судів проти Яценюка.