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МЗС Польщі змінив девіз на рядок присяги солдатів Армії крайової

Солдати АК боролися проти німецької і радянської окупації, а підпорядковувалися уряду в еміграції
Міністерство закордонних справ Польщі змінило свій девіз на рядок з присяги солдатів підпільної Армії крайової (АК), яка в 1939-1945 роках боролася проти німецької і радянської окупації.
МЗС Польщі змінив девіз на рядок присяги солдатів Армії крайової Фото: polradio.pl

"Бути вірним моїй батьківщині, республіці Польща" - такий новий девіз відомства Вітольда Ващиковського.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

У МЗС пояснили це тим, що таку присягу давали солдати Армії крайової багато років тому і додали, що зміна гасла було зроблено для реалізації рішення Сейму "в справі оборони суверенітету Польщі". Депутати прийняли це рішення в травні минулого року у відповідь на претензії Єврокомісії щодо Конституційного суду.

До цього моменту девізом МЗС Польщі була фраза "Польщі - служити, Європи - створювати, світ - розуміти".

Підпільні збройні сили Польщі, об'єднані під назвою Армія крайова, були сформовані на території Польщі і підпорядковувалися польському еміграційному уряду, яке базувалося в Лондоні. АК - одна з найчисленніших і найбільш організованих підпільних армій тогочасної Європи.

Нагадаємо, що у 2018 році до сторіччя незалежності у Польщі буде випущено паспорт, на сторінках якого зобразять Меморіал орлят у Львові.

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