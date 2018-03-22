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МЗС: Україна готова переглянути заборону на ексгумацію останків польських жертв

Відомство чекає зустрічних кроків від Польщі
Україна готова до вирішення питання зняття заборони на ексгумацію останків польських жертв конфліктів у діалозі з польскою стороною і з урахуванням інтересів обох сторон.
МЗС: Україна готова переглянути заборону на ексгумацію останків польських жертв Фото: dt.ua

Про це у коментарі "Укрінформу" в четвер, 22 березня, заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Шанси (скасування заборони на ексгумації. - ред. ) є, причому досить великі. Це питання діалогу, і пан віце-прем'єр Розенко, який був у Польщі, тепер очікує на візит пана віце-прем'єр-міністра Глінського для того, щоб це питання вирішувати у двосторонньому форматі, але з урахуванням інтересів обох сторон", - сказав Боднар.

Він нагадав, що першопричиною заборони на ексгумацію останків польських жертв конфліктів було знищення українських пам'ятників на території Польщі.

"Тому ми чекаємо так само на певні кроки з польского боку. Буде рух в одному напрямку, буде рух і в іншому напрямку, немає питань", - зазначив дипломат.

Він також наголосив, що Україна має з Польщею "дуже предметну практичну і надзвичайно результативну співпрацю". "У нас дуже багато позитивів, але (ЗМІ - ред.) про них не хочуть говорити, тому що зараз цікаве питання ексгумації. Це насправді сімнадцяте чи двадцяте питання у порядку денному двосторонніх відносин", - сказав Боднар.

Нагадаємо, 7 березня МЗС України виступило із заявою, у якій наголосило, що обов’язок перед невинними жертвами братовбивчих конфліктів минулого закликає Київ та Варшаву до чесного діалогу, а не до постійних взаємних звинувачень.

Раніше, Директор Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Польщі протягом 2014-2017 років відбулися 15 актів вандалізму на українських місцях пам'яті, в тому числі - на могилах.

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22 03 2018 17:38
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