Українське МЗС закликало Польщу до чесного діалогу, а не "взаємних звинувачень"

У МЗС наголосили, що Україна вважає Польщу дружньою країною і добрим сусідом та вдячна за підтримку у боротьбі з російським агресором

МЗС України виступило із заявою, у якій наголосило, що обов’язок перед невинними жертвами братовбивчих конфліктів минулого закликає Київ та Варшаву до чесного діалогу, а не до постійних взаємних звинувачень.

Про це ідеться у коментарі, розміщеному на сайті Міністерства закордонних справ України.

У МЗС наголосили, що Україна вважає Польщу дружньою країною і добрим сусідом та вдячна за підтримку у боротьбі з російським агресором.

У заяві відзначається, що Україна категорично виступає проти закликів до насильства чи розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Водночас, українське суспільство надзвичайно турбують контраверсійні зміни законодавства Польщі та маніпулятивна риторика деяких польських політиків і урядовців. Частина нашого суспільства емоційно реагує на націоналістичні марші в Польщі з відверто антиукраїнськими гаслами", - наголосили в українському МЗС.

Українські дипломатии відзначають, що бачать своїм завданням вирішення спірних моментів, а не посилення розбіжностей.

"Обов’язок перед невинними жертвами братовбивчих конфліктів минулого закликає нас до критичного, чесного і конструктивного діалогу, а не до практики постійних взаємних звинувачень. Ми маємо намагатися розуміти один одного, навість якщо ми у чомусь не згодні", - підкреслюється у заяві.

"Нещодавня спільна молитва у Павлокомі має стати добрим прикладом для такої ж спільної молитви у Сагрині, Гуті Пеняцькій, Павлівці і багатьох інших місцях пам’яті. Ми готові до продовження спільного примирення, якого, переконані, очікує переважна більшість українців і поляків! Ми готові йти вперед і закликаємо наших польських друзів приєднатися!", - додали дипломати.

Нагадаємо, у неділю, 4 березня, центральними вулицями Львова пройшла смолоскипна хода активістів праворадикальних організацій, приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича 5 березня 1950 року.

В свою чергу, заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький заявив, що слова України не відповідають реальним діям, та заявив про проблему довіри до українського партнера.

Ціхоцький також прокоментував пропозицію Павла Клімкіна переосмислити постать Юзефа Пілсудського, звинувативши його у "історичній неграмотності".