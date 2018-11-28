МЗС України направило Російській Федерації ноту протесту через затримання моряків

Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити українських моряків, членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", захоплених російською стороною в акваторії Чорного моря ввечері у неділю.

"27 листопада 2018 року Міністерству закордонних справ Російської Федерації передано чергову ноту протесту МЗС України у зв'язку з продовженням Росією протиправних дій щодо військовослужбовців ВМС Збройних Сил України… які 25 листопада цього року були захоплені у військовий полон внаслідок чергового акту збройної агресії Російської Федерації проти України в територіальних водах та виключній економічній зоні нашої держави в Чорному морі. Російській стороні поновлено категоричну вимогу негайно звільнити з-під варти захоплених громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на Батьківщину", - сказано у заяві МЗС України.

Українська сторона вчергове зажадала невідкладного і в повному обсязі забезпечення Російською Федерацією усіх законних прав захоплених громадян України, передбачених Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, а також допуску до них представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Додамо, Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російської Федерації в зв'язку зі збройним нападом і захопленням українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", а також пораненням і захопленням у полон членів їх екіпажів.