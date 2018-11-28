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МЗС України направило Російській Федерації ноту протесту через затримання моряків

Україна вчергове вимагає виконувати норми міжнародного законодавства
Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити українських моряків, членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", захоплених російською стороною в акваторії Чорного моря ввечері у неділю.
МЗС України направило Російській Федерації ноту протесту через затримання моряків Фото: slovoidilo.ua

"27 листопада 2018 року Міністерству закордонних справ Російської Федерації передано чергову ноту протесту МЗС України у зв'язку з продовженням Росією протиправних дій щодо військовослужбовців ВМС Збройних Сил України… які 25 листопада цього року були захоплені у військовий полон внаслідок чергового акту збройної агресії Російської Федерації проти України в територіальних водах та виключній економічній зоні нашої держави в Чорному морі. Російській стороні поновлено категоричну вимогу негайно звільнити з-під варти захоплених громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на Батьківщину", - сказано у заяві МЗС України.

Українська сторона вчергове зажадала невідкладного і в повному обсязі забезпечення Російською Федерацією усіх законних прав захоплених громадян України, передбачених Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, а також допуску до них представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Додамо, Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російської Федерації в зв'язку зі збройним нападом і захопленням українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", а також пораненням і захопленням у полон членів їх екіпажів.

 

 

 
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28 11 2018 17:32
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