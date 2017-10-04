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МЗС України засуджує вибори в Південній Осетії

У неділю в невизнаній Південній Осетії пройшли "вибори" і "референдум" про зміну назви регіону
Україна засуджує нелегітимні президентські вибори, проведені в Південній Осетії в неділю, 9 квітня.
МЗС України засуджує вибори в Південній Осетії Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

"Рішуче засуджую нелегітимні дії російських окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є "псевдоволевиявлення" в річницю трагедії 9 квітня", - написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму Twitter.

 

 

 

Раніше МЗС Грузії також засудило так звані президентські вибори і референдум, які пройшли на території окупованого Цхінвальського регіону. Відомство назвало вибори "провокаційними, вони грубо порушують територіальну цілісність і суверенітет Грузії".

Нагадаємо, 9 квітня в Південній Осетії відкрилися більш ніж 70 виборчих дільниць. Крім обрання президента, населення також мало висловитися з приводу зміни назви регіону на "Республіка Південна Осетія - держава Аланія".

Як повідомляв iPress.uaНАТО не визнає вибори, проведені в окупованому грузинському регіоні Абхазія.

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10 04 2017 13:55
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