МЗС України засуджує вибори в Південній Осетії
"Рішуче засуджую нелегітимні дії російських окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є "псевдоволевиявлення" в річницю трагедії 9 квітня", - написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму Twitter.
Рішуче засуджую нелегіт. дії рос.окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є псевдоволевиявлення в річницю трагедії 9.04— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 квітня 2017 р.
Раніше МЗС Грузії також засудило так звані президентські вибори і референдум, які пройшли на території окупованого Цхінвальського регіону. Відомство назвало вибори "провокаційними, вони грубо порушують територіальну цілісність і суверенітет Грузії".
Нагадаємо, 9 квітня в Південній Осетії відкрилися більш ніж 70 виборчих дільниць. Крім обрання президента, населення також мало висловитися з приводу зміни назви регіону на "Республіка Південна Осетія - держава Аланія".
Як повідомляв iPress.ua, НАТО не визнає вибори, проведені в окупованому грузинському регіоні Абхазія.
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