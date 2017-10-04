МЗС України засуджує вибори в Південній Осетії

У неділю в невизнаній Південній Осетії пройшли "вибори" і "референдум" про зміну назви регіону

Україна засуджує нелегітимні президентські вибори, проведені в Південній Осетії в неділю, 9 квітня.

"Рішуче засуджую нелегітимні дії російських окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є "псевдоволевиявлення" в річницю трагедії 9 квітня", - написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму Twitter.

Рішуче засуджую нелегіт. дії рос.окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є псевдоволевиявлення в річницю трагедії 9.04 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 квітня 2017 р.

Раніше МЗС Грузії також засудило так звані президентські вибори і референдум, які пройшли на території окупованого Цхінвальського регіону. Відомство назвало вибори "провокаційними, вони грубо порушують територіальну цілісність і суверенітет Грузії".

Нагадаємо, 9 квітня в Південній Осетії відкрилися більш ніж 70 виборчих дільниць. Крім обрання президента, населення також мало висловитися з приводу зміни назви регіону на "Республіка Південна Осетія - держава Аланія".

Як повідомляв iPress.ua, НАТО не визнає вибори, проведені в окупованому грузинському регіоні Абхазія.