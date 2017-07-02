МЗС викликало посла Німеччини через недипломатичні заяви

Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі.

Інформацію про ухвалення такого рішення підтвердили в прес-службі МЗС, - повідомляє "Європейська Правда".

"Посла Федеративної республіки Німеччина запрошено до МЗС для отримання пояснень щодо його висловлювань, опублікованих в інтерв'ю виданню РБК-Україна", - заявила керівник прес-служби міністерства Олена Ващенко.

Вона не уточнила, яке саме з висловлювань посла стане предметом його спілкування з керівництвом МЗС.

Водночас один зі співрозмовників ЄП у дипломатичній службі наголосив, що йдеться про низку запитань до німецького дипломата.

"Там низка некоректних висловлювань", - пояснив представник МЗС.

Також у міністерстві висловлюють подив щодо того, що заяви, які розходяться з публічною позицією Берліну, звучать від Ернста Райхеля не вперше.

Як повідомляв iPress.ua, голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко в оточенні групи з близько 20 депутатів зачитала з парламентської трибуни вимогу до МЗС України викликати на розмову посла Німеччини Ернста Райхеля через його слова про можливість виборів на окупованій території Донбасу за присутності російських військ.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.