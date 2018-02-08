МЗС викликало угорського дипломата через антиукраїнські заяви Орбана

У МЗС Ласло Лапу наголосили на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини

МЗС України у вівторок викликало тимчасово повіреного у справах Угорщини в Україні, щоб висловити рішучий протест у зв’язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України.

"Зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та, у значній мірі, відображають підходи країни-агресора", - заявили в українському міністерстві.

МЗС вручило угорському дипломату ноту з вимогою надання офіційних роз’яснень у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. В МЗС протестують, що до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.

"Незважаючи на конструктивний підхід української сторони щодо вирішення існуючих проблемних питань, останні дії Угорщини свідчать про вибір конфронтації замість співпраці і пряме втручання у внутрішні справи України", - заявили у міністерстві.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи 28 липня в університеті в Румунії, висловив сумнів щодо реалістичності прагнень України стати членом ЄС і НАТО. За його словами, на заваді стоятиме бажання Росії відновити старий порядок, нагадує "Європейська правда".

Додамо, Президент Петро Порошенко розповів, що домовився з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном продовжити діалог щодо мовної статті.