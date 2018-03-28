МЗС висловило протест у зв'язку з продовженням арешту Сущенка
"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського міського суду від 27.03.2018 року продовжити до 30.09.2018 року термін тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії у вересні 2016 року за сфальсифікованими обвинуваченнями", - йдеться у коментарі українського зовнішньополітичного відомства, оприлюдненому в середу.
У МЗС закликають світову спільноту та міжнародні правозахисні інститути "вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів з метою звільнення і повернення в Україну її громадян, які незаконно утримуються на території Росії за політично мотивованими обвинуваченнями".
Як відомо, в перший день попередніх слухань у справі незаконно затриманого в Москві Романа Сущенка, що проходять в Московському міському суді, арешт йому був продовжений на півроку.
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