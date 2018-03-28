МЗС висловило протест у зв'язку з продовженням арешту Сущенка

У МЗС закликають світову спільноту та міжнародні правозахисні інститути "вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів"

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що рішення російського суду про продовження тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка на шість місяців іще до початку судового розгляду справи по суті та вивчення доказів сторони захисту свідчить про упередженість суду.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського міського суду від 27.03.2018 року продовжити до 30.09.2018 року термін тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії у вересні 2016 року за сфальсифікованими обвинуваченнями", - йдеться у коментарі українського зовнішньополітичного відомства, оприлюдненому в середу.

У МЗС закликають світову спільноту та міжнародні правозахисні інститути "вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів з метою звільнення і повернення в Україну її громадян, які незаконно утримуються на території Росії за політично мотивованими обвинуваченнями".

Як відомо, в перший день попередніх слухань у справі незаконно затриманого в Москві Романа Сущенка, що проходять в Московському міському суді, арешт йому був продовжений на півроку.