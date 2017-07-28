МЗС висловило Росії протест через в'їзд чергового "гумконвою" на Донбас

Вантаж не був оформлений ні представниками митниці, ні прикордонниками

Міністерство закордонних справ протестує проти незаконного в'їзду в Україну чергового (67-го) "гуманітарного конвою" Росії.

"27 липня з території Росії вкотре були незаконно переміщені через державний кордон України вантажні автомобілі під приводом доставки того, що російською стороною було заявлено як "гуманітарний вантаж", - повідомляє сайт МЗС.

МЗС підкреслює, що українська сторона не давала офіційної згоди на ввезення "гуманітарного вантажу", крім того він не був оформлений представниками прикордонних і митних органів України.

"МЗС України висловив офіційний протест російській стороні у зв'язку з черговим вчиненням нею міжнародно-правових дій проти державного суверенітету і державної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що МНС Росії відправило на окупований Донбас 67-му партію "гуманітарної допомоги".