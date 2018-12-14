На американській станції в Антарктиді загинули двоє робітників

На американській дослідницькій станції в Антарктиді знайдені мертвими двоє працівників.

"Двоє працівників загинули в середу на головній дослідницькій базі США в Антарктиді в результаті нещасного випадку в генераторній", - заявили в Національному науковому фонді США, інформує The New York Times.

Загиблі - пожежні техніки, які виконували планове обслуговування системи пожежогасіння в будівлі на горі Ньюолл у Сухих долинах. Гора Ньюолл розташована приблизно за 60 милях від станції Мак-Мердо на острові Росс.

Чоловіків виявив пілот вертольота, який повинен був доставити їх назад у Мак-Мердо. Відзначають, що один із робітників помер у лікарні. Триває розслідування.

Нагадаємо, 13 листопада, група українських вчених вперше після 17-річної перерви відправляється в дослідницьку експедицію по вивченню стану Південного океану.