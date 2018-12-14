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На американській станції в Антарктиді загинули двоє робітників

Загиблі - пожежні техніки
На американській дослідницькій станції в Антарктиді знайдені мертвими двоє працівників.
На американській станції в Антарктиді загинули двоє робітників Фото: ABC news

"Двоє працівників загинули в середу на головній дослідницькій базі США в Антарктиді в результаті нещасного випадку в генераторній", -  заявили в Національному науковому фонді США, інформує The New York Times.

Загиблі - пожежні техніки, які виконували планове обслуговування системи пожежогасіння в будівлі на горі Ньюолл у Сухих долинах. Гора Ньюолл розташована приблизно за 60 милях від станції Мак-Мердо на острові Росс.

Чоловіків виявив пілот вертольота, який повинен був доставити їх назад у Мак-Мердо. Відзначають, що один із робітників помер у лікарні. Триває розслідування.

Нагадаємо,  13 листопада, група українських вчених вперше після 17-річної перерви відправляється в дослідницьку експедицію по вивченню стану Південного океану.

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14 12 2018 11:56
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