На американській станції в Антарктиді загинули двоє робітників
"Двоє працівників загинули в середу на головній дослідницькій базі США в Антарктиді в результаті нещасного випадку в генераторній", - заявили в Національному науковому фонді США, інформує The New York Times.
Загиблі - пожежні техніки, які виконували планове обслуговування системи пожежогасіння в будівлі на горі Ньюолл у Сухих долинах. Гора Ньюолл розташована приблизно за 60 милях від станції Мак-Мердо на острові Росс.
Чоловіків виявив пілот вертольота, який повинен був доставити їх назад у Мак-Мердо. Відзначають, що один із робітників помер у лікарні. Триває розслідування.
Нагадаємо, 13 листопада, група українських вчених вперше після 17-річної перерви відправляється в дослідницьку експедицію по вивченню стану Південного океану.
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