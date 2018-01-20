На базі відпочинку в Одеській області вибухнула саморобна бомба, – ФОТО

У ніч на 20 січня на базі відпочинку в Затоці (Одеська область) стався вибух.

Повідомлення до Служби порятунку надійшло близько третьої години ночі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як розповіли в поліції, вибухнув саморобний пристрій, принесений невстановленою особою. Прибулі на місце події оперативники встановили, що база не загороджена, вхід – через металеві ворота.

Епіцентр вибуху перебував у приміщенні за металевими воротами. Там виявили вирву, а неподалік від неї – полімерну каністру із залишками паливно-мастильних матеріалів і фрагмент поліетилену з рваними краями.

Під час огляду території бази правоохоронці знайшли сокиру, дріт довжиною 56 см, кабель і спортивну сумку.

Поліція встановлює обставини вибуху та осіб, причетних до нього.



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua

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