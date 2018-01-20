На базі відпочинку в Одеській області вибухнула саморобна бомба, – ФОТО
Повідомлення до Служби порятунку надійшло близько третьої години ночі. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Як розповіли в поліції, вибухнув саморобний пристрій, принесений невстановленою особою. Прибулі на місце події оперативники встановили, що база не загороджена, вхід – через металеві ворота.
Епіцентр вибуху перебував у приміщенні за металевими воротами. Там виявили вирву, а неподалік від неї – полімерну каністру із залишками паливно-мастильних матеріалів і фрагмент поліетилену з рваними краями.
Під час огляду території бази правоохоронці знайшли сокиру, дріт довжиною 56 см, кабель і спортивну сумку.
Поліція встановлює обставини вибуху та осіб, причетних до нього.
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі 49-річний чоловік у нетверезому стані забарикадувався в квартирі і стріляв по перехожих з вікна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа