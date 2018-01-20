П'яний чоловік в Одесі забарикадувався в квартирі і стріляв по перехожих

Під час штурму його квартири кидався петардами і намагався стріляти в поліцейських

Вранці 20 січня в Одесі 49-річний чоловік у нетверезому стані забарикадувався в квартирі і стріляв по перехожих з вікна.

"П'яний 49-річний неадекват забарикадувався в квартирі і почав з вікна стрілянину по людях похилого віку. Використовував гвинтівку калібру 4,6 мм. Разом з КОРД взяли штурмом. Намагався стріляти в поліцейських і кидав під ноги піротехніку. Зараз затриманий за ч. 4 ст. 296 КК. Без постраждалих", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

Представник поліції Одеської області Руслан Форостяк уточнив, що чоловік стріляв із пневматичної зброї "з хуліганських спонукань", спричинених "неадекватним станом". Він також зазначив, що попередньо чоловік перебував саме в стані алкогольного сп'яніння, однак результатів експертизи поліція ще не отримала, передає Громадське.

Нагадаємо, у будинок по вулиці Новосельського, 48 в центрі Одеси до Дорошенко прийшов раніше судимий громадянин на прізвище Пінін. Пізніше між ними зав'язалася сварка. Пінін вибіг з квартири. Дорошенко почав стріляти. За даними видання, Дорошенко стріляв з саморобного пістолета.

Через звуки пострілів сусіди викликали поліцію. Після прибуття, Дорошенко відкрив стрілянину по ділянцничному і двом оперативникам. Видання пише, що оперативник отримав п'ять куль впритул, другий був поранений в стегно, дільничний - в груди. Зловмисника ліквідували.

О 17:00 глава Національної поліції Сергій Князев повідомив, що правоохоронці почали штурм будівлі, де знаходився стрілок.

За інформацією поліції, в приміщенні, з якого велася стрілянина, знайшли вхід в катакомби, де був виявлений цілий арсенал зброї. Вживаються заходи щодо його вилучення.