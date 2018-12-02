На будівництві в Києві загинув школяр
Як з'ясували правоохоронці, на хлопця впали бетонні блоки.
Лікарі "швидкої", які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого. Тіло хлопця направили на експертизу для з’ясування причини смерті.
"Слідчо-оперативна група вилучила журнали та документи на будівництво. Для з’ясування обставин загибелі хлопця до управління поліції доставили чотирьох осіб, із яких двох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – представники генерального підрядника та субпідрядника", – розповів начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Олександр Пивовар.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого. Триває розслідування.
Нагадаємо, в Києві на будівництві торговельно-розважального центру з висоти впав і загинув 19-річний робітник.
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