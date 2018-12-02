На будівництві в Києві загинув школяр

Внаслідок обвалу на будівельному майданчику в Києві по вулиці Кирилівській, 37 загинув школяр 2001 року народження, який підробляв на будівництві.

Як з'ясували правоохоронці, на хлопця впали бетонні блоки.

Лікарі "швидкої", які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого. Тіло хлопця направили на експертизу для з’ясування причини смерті.

"Слідчо-оперативна група вилучила журнали та документи на будівництво. Для з’ясування обставин загибелі хлопця до управління поліції доставили чотирьох осіб, із яких двох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – представники генерального підрядника та субпідрядника", – розповів начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Олександр Пивовар.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого. Триває розслідування.

Нагадаємо, в Києві на будівництві торговельно-розважального центру з висоти впав і загинув 19-річний робітник.