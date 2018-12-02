Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На будівництві в Києві загинув школяр

Правоохоронці затримали двох осіб
Внаслідок обвалу на будівельному майданчику в Києві по вулиці Кирилівській, 37 загинув школяр 2001 року народження, який підробляв на будівництві.
На будівництві в Києві загинув школяр Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як з'ясували правоохоронці, на хлопця впали бетонні блоки.

Лікарі "швидкої", які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого. Тіло хлопця направили на експертизу для з’ясування причини смерті.

"Слідчо-оперативна група вилучила журнали та документи на будівництво. Для з’ясування обставин загибелі хлопця до управління поліції доставили чотирьох осіб, із яких двох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – представники генерального підрядника та субпідрядника", – розповів начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Олександр Пивовар.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого. Триває розслідування.

Нагадаємо, в Києві на будівництві торговельно-розважального центру з висоти впав і загинув 19-річний робітник.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2018 19:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.