На Буковині батько з сином незаконно виробляли алкоголь, конфісковано товару на більш ніж 1,5 млн грн
Під час обшуків на складах оперативники виявили 65 тис. пляшок горілки різних брендів з підробленими акцизними марками. Контрафактний алкоголь зловмисники реалізовували через торгові точки на території Херсонської області. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Алкогольні напої відомих виробників підробляли і на Буковині. Незаконне виробництво горілчаних виробів організували батько і сином спільно з товаришем, - повідомила прес-служба Чернівецької області.
Міні-завод знаходився в орендованому гаражному приміщенні м. Чернівці. Спритні мешканці області підробляли горілку таких марок як: "Хортиця", "Пшенична", "Nemiroff", "Хлібний Дар", "Первак", "Повітря", "Medoff", "Козацька рада", "Green Day".
З вересня 2015 р. по січень 2017 р. обвинувачені виготовили і реалізували фізичним особам і приватним підприємцям 3650 пляшок горілки, 10 полімерних пакетів з горілчаними виробами місткістю 3 л і 176 пакетів ємністю 10 літрів. Незаконний бізнес був припинений правоохоронцями, справу передано до суду.
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