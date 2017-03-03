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На Буковині батько з сином незаконно виробляли алкоголь, конфісковано товару на більш ніж 1,5 млн грн

Реалізували алкоголь в торговельних точках Херсонської області
У Херсонській області виявлено підроблені алкогольні напої, загальна вартість яких становить понад 1,5 млн грн. Підприємці зберігали фальсифіковану продукцію на одному зі складів у Каховці.
На Буковині батько з сином незаконно виробляли алкоголь, конфісковано товару на більш ніж 1,5 млн грн Фото:ssu.gov.ua

Під час обшуків на складах оперативники виявили 65 тис. пляшок горілки різних брендів з підробленими акцизними марками. Контрафактний алкоголь зловмисники реалізовували через торгові точки на території Херсонської області. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Алкогольні напої відомих виробників підробляли і на Буковині. Незаконне виробництво горілчаних виробів організували батько і сином спільно з товаришем, - повідомила прес-служба Чернівецької області.

Міні-завод знаходився в орендованому гаражному приміщенні м. Чернівці. Спритні мешканці області підробляли горілку таких марок як: "Хортиця", "Пшенична", "Nemiroff", "Хлібний Дар", "Первак", "Повітря", "Medoff", "Козацька рада", "Green Day".

З вересня 2015 р. по січень 2017 р. обвинувачені виготовили і реалізували фізичним особам і приватним підприємцям 3650 пляшок горілки, 10 полімерних пакетів з горілчаними виробами місткістю 3 л і 176 пакетів ємністю 10 літрів. Незаконний бізнес був припинений правоохоронцями, справу передано до суду.

Нагадаємо, у Донецькій обл. правоохоронці вилучили контрафактний алкоголь на суму понад 1 млн гривень.
 
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03 03 2017 12:05
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