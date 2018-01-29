На Буковині судитимуть колишніх учасників АТО за напад на суддю

Екс-учасникі АТО, маючи бойовий досвід та підготовку, почали планувати нападати на окремих громадян з метою збагачення

Колишні учасники АТО організували банду на Буковині для розбійних нападів, їх затримали після пограбування голови суду.

"Вже відомо, що 27-річний чернівчанин організував добре озброєну групу. До неї залучив трьох своїх знайомих, з якими спільно проходив військову службу в зоні проведення АТО. Маючи бойовий досвід та підготовку, почали планувати нападати на окремих громадян", - повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко в Facebook.

Для цього ретельно вивчали декларації держслужбовців та посадовців. Нарешті вирішили здійснити напад на сім’ю голови одного з судів Чернівецької області.

10 липня 2017 року близько 6 години ранку банда увірвалася до помешкання потерпілого, напала на нього та його дружину. Зв'язали, та, погрожуючи вогнепальною зброєю, відняли майже 11 тис. євро. Але скритися від правоохоронців їм не вдалося.

Прокуратура Чернівецької області затвердила та передала до суду обвинувальний акт відносно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.