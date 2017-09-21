Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Черкащині через вибух постраждав 13-річний хасид

До Умані за наказом Голови Нацполіції виїхали перший заступник глави НПУ В’ячеслав Аброськін і заступник глави відомства Олександр Фацевич
Вибух невідомого предмета стався вранці у четвер в Умані (Черкаська область), в результаті якого постраждав підліток.
На Черкащині через вибух постраждав 13-річний хасид Фото: ГУ НП

"21 вересня, близько шостої ранку до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух невідомого предмета. Особовий склад поліції було негайно піднято по тривозі", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

"Під час виїзду на місце події поліцейськими встановлено, що від вибуху невідомого предмету пошкоджено дах одного з гаражів. Крім того, зазнав ушкоджень 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю. Хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді порізу лівої руки на кисті. Підлітку надано медичну допомогу на місці", - зазначили в повідомленні.

До Умані за наказом Голови Нацполіції виїхали перший заступник глави НПУ В’ячеслав Аброськін і заступник глави відомства Олександр Фацевич.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Обставини вибуху та причетні до вибуху особи встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв iPress.ua, в Умані під час обшуку в приміщенні, де проживали паломники з Ізраїлю, які приїхали на святкування Рош Га-Шана, поліцейські знайшли в одного з паломників 25 пакетиків з канабісом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2017 10:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.