На Черкащині через вибух постраждав 13-річний хасид
"21 вересня, близько шостої ранку до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух невідомого предмета. Особовий склад поліції було негайно піднято по тривозі", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.
"Під час виїзду на місце події поліцейськими встановлено, що від вибуху невідомого предмету пошкоджено дах одного з гаражів. Крім того, зазнав ушкоджень 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю. Хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді порізу лівої руки на кисті. Підлітку надано медичну допомогу на місці", - зазначили в повідомленні.
До Умані за наказом Голови Нацполіції виїхали перший заступник глави НПУ В’ячеслав Аброськін і заступник глави відомства Олександр Фацевич.
На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Обставини вибуху та причетні до вибуху особи встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв iPress.ua, в Умані під час обшуку в приміщенні, де проживали паломники з Ізраїлю, які приїхали на святкування Рош Га-Шана, поліцейські знайшли в одного з паломників 25 пакетиків з канабісом.
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