На Черкащині депутата-радикала підозрюють у привласненні держмайна на ₴55 млн
"Поки "радикальний" лідер ходить на допити в НАБУ, "радикальному" депутату Черкаської облради повідомлено про підозру", - написала рес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.
Згідно з повідомленням, прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Слідством встановлено, що підозрюваний протягом 2008-2013 років, будучи директором-керуючим санацією ДПЗП "Тальне" ДАК "Хліб України", без погодження власника майна - Кабінету Міністрів, без проведення незалежної оцінки, за заниженою вартістю реалізував активи державного підприємства комерційним структурам, засновником яких був він сам або його родичі.
Отже депутат незаконно заволодів цілісним майновим комплексом державного підприємства вартістю майже 55 млн гривень.
Зараз до суду внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Прес-секретар генерального прокурора не назвала ім'я підозрюваного, однак на сайті Черкаської облради розміщено біографію депутата Олександра Короткова, яка збігається з описом Генпрокуратури.
Зазначимо, вчора Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення лідера Радикальної партії Олега Ляшка.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України просить міністра внутрішніх справ ініціювати через Державну міграційну службу позбавлення громадянства України екс-депутата Радикальної партії Андрія Артеменка.
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