НОВИНИСпеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення лідера Радикальної партії Олега Ляшка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Проти Ляшка в САП відкрили кримінальне провадження
У НАБУ поки не готові розповісти деталі
Олег Ляшко. Фото: Osman Karimov/facebook.com
"З Антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа з незаконного збагачення, але вона тільки ще надійшла. Я не готовий сказати, що відбувається у тій справі", - заявив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу.
Справа стосується будинку лідера Радикальної партії.
Нагадаємо, народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.
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Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.
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