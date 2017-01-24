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Ляшко віддав 15 мільйонів за будинок у Конча-Заспі

За 2015 рік Олег Ляшко здекларував, що вони з цивільною дружиною мають у заощадженнях 940 тис доларів, 130 тис євро, а також 3,7 млн грн
Народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.
Ляшко віддав 15 мільйонів за будинок у Конча-Заспі Олег Ляшко. Фото: Osman Karimov/facebook.com

Про це свідчить інформація, подана Ляшком в Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться про будинок площею 550 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га. Ляшко придбав будинок і землю в Артема Савицького, повідомляє "Українська правда".

Відомо, що раніше Олег Ляшко орендував в Савицького землю і тільки частину будинку площею 216 кв.м. Ляшко не повідомляв у декларації, скільки йому коштувала оренда.

Фото: pravda.com.ua

Колишній власник будинку Артем Савицький у 2014 році був у партійному списку "Радикальної партії Олега Ляшка" на виборах до парламенту. Він є сином Валентина Савицького – екс-керівника Державного земельного кадастру (2008 р.) і народного депутата (2002-2006 рр.), який був членом Народної агарної партії Володимира Литвина.

У реєстрі нерухомості також є дані, що у лютому 2016-го цивільна дружина нардепа Росіта Сайранен придбала ділянку в Дарницькому районі Києва. У серпні Сайранен оформила у власність будинок площею 296 кв.м., зведений на цій ділянці.

За 2015 рік Олег Ляшко здекларував, що вони з цивільною дружиною мають у заощадженнях 940 тис доларів, 130 тис євро, а також 3,7 млн грн.

Як повідомляв iPress.ua, народні депутати з різних фракцій звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити відпочинок глави фракції радикальної партії Олега Ляшка в Таїланді з огляду на те, що він не внесе відповідні відомості до Єдиного державного реєстру декларацій.

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24 01 2017 21:39
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