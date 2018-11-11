На Черкащині готуються оголосити надзвичайний стан
Таке звернення направили до міської і обласної адміністрації, а також в уряд України, повідомляють "Факти". Ініціаторами є місцеві активісти.
За словами одного з них, Олексія Цибко, активісти готуються вивести мешканців міста на мітинг, вимагаючи від міської влади звіту, що було зроблено для своєчасного початку опалювального сезону.
"Офіційно ми зараз подали всі документи на надзвичайний стан по всій вертикалі, і в Черкаси, і в обласну адміністрацію, і в Кабмін подаються листи про запровадження надзвичайного стану в нашому місті", – заявив Цибко.
Влада ж пояснює поточну ситуацію непогашеними багатотисячними боргами колишнього постачальника газу в місто, компанії "Енергоінвест". Терміни запуску теплопостачання для містян влада не називає.
Нагадаємо, у Кривому Розі не вмикають опалення через борги державного підприємства "Криворізька теплоцентраль".
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