Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Черкащині готуються оголосити надзвичайний стан

Через відсутність теплопостачання активісти збираються вивести мешканців міста на мітинг
У Смілі Черкаської області готуються з 12 листопада оголосити надзвичайний стан через відсутність опалення в житловому секторі та об'єктах комунальної сфери – школах, дитячих садах і лікарнях.
На Черкащині готуються оголосити надзвичайний стан Фото: з відкритих джерел

Таке звернення направили до міської і обласної адміністрації, а також в уряд України, повідомляють "Факти". Ініціаторами є місцеві активісти.

За словами одного з них, Олексія Цибко, активісти готуються вивести мешканців міста на мітинг, вимагаючи від міської влади звіту, що було зроблено для своєчасного початку опалювального сезону.

"Офіційно ми зараз подали всі документи на надзвичайний стан по всій вертикалі, і в Черкаси, і в обласну адміністрацію, і в Кабмін подаються листи про запровадження надзвичайного стану в нашому місті", – заявив Цибко.

Влада ж пояснює поточну ситуацію непогашеними багатотисячними боргами колишнього постачальника газу в місто, компанії "Енергоінвест". Терміни запуску теплопостачання для містян влада не називає.

Нагадаємо, у Кривому Розі не вмикають опалення через борги державного підприємства "Криворізька теплоцентраль".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2018 23:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.