На Чернігівщині смерч здійняв у повітря двох дітей

Від негоди постраждали люди та урожай

На Чернігівщині смерч підняв у повітря двох дітей, а потім кинув їх на землю.

У суботу, 1 липня, Чернігівщину охопила негода - злива була з градом та шквальним вітром. А в Менському районі взагалі пронісся смерч. У селищі Березне буревій підняв у повітря на кілька метрів двох дітей, а потім кинув на землю. Обоє вижили, проте одну дитину довелося госпіталізувати.

Дісталося також пастухам, які перебували на відкритій місцевості. Від ударів граду на тілі залишилися величезні синці. Град також знищив чимало городніх культур у селі Локнисте Менського району, - інформує Чеline.

У Чернігові ж під час негоди вітер був такої сили, що зламав навпіл світлофор та дорожні знаки на перехресті вулиці Ремісничої і проспекту Перемоги, повідомляє "Високий вал".

Нагадаємо, в результаті негоди в Україні постраждали 17 осіб, серед них - дитина. Крім того, були повалені 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель і вісім загальноосвітніх шкіл.