Негода в Україні: 17 осіб травмовано, 260 житлових будинків пошкоджено та повалено 640 дерев

До ліквідації наслідків негоди від ДержНС було залучено 210 чол. особового складу та 45 од. тех.

В результаті негоди в Україні постраждали 17 осіб, серед них - дитина. Крім того, були повалені 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель і вісім загальноосвітніх шкіл.

У ДержНС заявили, що найбільше постраждали в Київській області – 8 осіб. У Баришівському районі пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 18 багатоповерхових житлових будинках, 202 приватних житлових будинках та 7 загальноосвітніх школах, повалено 140 дерев, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

У Черкаській області – постраждало 5 осіб, у 5 районах області (Золотоношський, Чорнобаївський, Драбівський, Уманський та Шполянський райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 8 приватних житлових будинках та 8 господарських будівлях, повалено 138 дерев;

У Сумській області – постраждало 4 особи (з них 1 дитина, 2013 р.н.), у м. Суми та 5 районах області (Сумський, Роменський, Недригайлівський, Конотопський та Білопільський райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 4 приватних житлових будинках, повалено 43 дерева.

У Тернопільській області – у Збаразькому районі пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 2 приватних житлових будинках та 3 господарських будівлях, повалено 80 дерев;

У Полтавській області – у 2 районах (Лубенський та Оржицький райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 14 приватних житлових будинках, повалено 225 дерев;

У Кіровоградська області – у 2 районах (Новомиргородський та Новоархангельський райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 12 приватних житлових будинках та на 1 загальноосвітньому закладі, повалено 14 дерев.

До ліквідації наслідків негоди від ДержНС було залучено 210 чол. особового складу та 45 од. тех.

Нагадаємо, з 29 на 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 881 населеного пункту у десяти областях.

Під час грози у результаті удару блискавки у Львові 29 червня загинув 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ще одного чоловіка приблизно того ж віку і його 11-річного сина госпіталізували.