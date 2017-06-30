Негода залишила без електроенергії 881 населений пункт у десяти областях

На території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей загинули і травмувалися люди, повалилися дерева, постраждали покрівлі будинків

З 29 на 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 881 населеного пункту у десяти областях.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, повідомляє ДСНС.

"В період з 29 на 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 881 населеного пункту у 10 областях , а саме: Волинська – 236 н.п., Хмельницька – 262 н.п., Львівська – 135 н.п., Чернівецька – 76 н.п., Тернопільська – 69 н.п., Вінницька – 37 н.п., Житомирська – 28 н.п., Рівненська – 22 н.п, Київська – 15 н.п. та Луганська – 1 н.п.", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей загинуло 4 особи та постраждало 2 особи, сталося повалення 216 дерев, пошкоджено 75 покрівель житлових будинків та 50 об'єктів соціально-побутової сфери, а саме:

- у Волинській області – від удару блискавки загинуло 2 дітей (2002 та 2005 р.н.), у чотирьох районах (Локачинський, Луцький, Маневицький та Шацький райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 54 приватних житлових будинках та 36 об'єктах соціально-побутової сфери, повалено 77 дерев;

- у Закарпатській області – у 3 районах області сталося повалення 9 дерев (Межгірський, Перечинський та Рахівський райони); у Львівській області – у м. Львові від удару блискавки загинуло 2 особи, з них 1 дитина (2008 р.н.) та постраждало 2 особи, з них 1 дитина (2007 р.н.), у Самбірському районі пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 6 приватних житлових будинках, повалено 4 дерева;

- у Рівненській області – постраждала 1 дитина (2009 р.н.), у двох районах (Володимирецький та Млинівський райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 11 приватних житлових будинках та на 1 об'єкті соціально-побутової сфери, повалено 19 дерев;

- у Чернівецькій області – у п'яти районах (Путильський, Сокирянський, Кельменецький, Новоселицький та Хотинський райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 20 приватних житлових будинках та 13 об'єктах соціально-побутової сфери, повалено 111 дерев.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 173 людини особового складу та 48 одиниць техніки.

Нагадаємо, під час грози у результаті удару блискавки у Львові 29 червня загинув 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ще одного чоловіка приблизно того ж віку і його 11-річного сина госпіталізували.

Через сильні пориви вітру у Млинівському районі поблизу села Острожець великі стовбури дерев завалили 11 кілометрів автошляху.

У селі Поступель Волинської області внаслідок влучення блискавки загинули двоє дітей 12 та 15 років.