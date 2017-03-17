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На Чонгарі відкрили телевежу для мовлення на Крим

Упродовж року планується, що кількість радіостанцій, які мовлять на Крим, буде збільшена вдвічі
У Чонгарі Херсонської області 17 березня відкрили телевежу, яка мовитиме на територію Автономної Республіки Крим.
На Чонгарі відкрили телевежу для мовлення на Крим Юрій Стець. Фото: lb.ua.

За словами міністра інформполітики Юрія Стеця, також розглядається можливість побудови ще однієї вежі на адмінкордоні з Кримом, повідомляє "ВВС Україна".

Він заявив, що упродовж року планується, що кількість радіостанцій, які мовлять на Крим, буде збільшена вдвічі.

У міністерстві зазначили, що на Крим за конкурсом мовитимуть від чотирьох до шести українських телерадіокомпаній.


MIP.GOV.UA

Зараз на півострові мовлять шість українських телерадіокомпаній. У тестовому режимі розпочала роботу радіостанція "Крим.Реалії" на частоті 105,9 МГц, повноцінно вона запрацює у травні.

Із Чонгара вже транслює передачі Українське радіо - на частоті 100,7 МГц, радіо "Мейдан" - 101,4 МГц, "Херсон FM" - 107,8 МГц.

Як відомо, на початку грудня 2016 року в селищі Чонгар, що в Херсонської області розпочали будувати телевежу, яка буде давати сигнал на анексований Крим.

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17 03 2017 17:44
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