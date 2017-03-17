На Чонгарі відкрили телевежу для мовлення на Крим
За словами міністра інформполітики Юрія Стеця, також розглядається можливість побудови ще однієї вежі на адмінкордоні з Кримом, повідомляє "ВВС Україна".
Він заявив, що упродовж року планується, що кількість радіостанцій, які мовлять на Крим, буде збільшена вдвічі.
У міністерстві зазначили, що на Крим за конкурсом мовитимуть від чотирьох до шести українських телерадіокомпаній.
MIP.GOV.UA
Зараз на півострові мовлять шість українських телерадіокомпаній. У тестовому режимі розпочала роботу радіостанція "Крим.Реалії" на частоті 105,9 МГц, повноцінно вона запрацює у травні.
Із Чонгара вже транслює передачі Українське радіо - на частоті 100,7 МГц, радіо "Мейдан" - 101,4 МГц, "Херсон FM" - 107,8 МГц.
Як відомо, на початку грудня 2016 року в селищі Чонгар, що в Херсонської області розпочали будувати телевежу, яка буде давати сигнал на анексований Крим.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків