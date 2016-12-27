На дні Одеської затоки встановили новорічну ялинку

Дайвери встановили на 20-метровій глибині в Одеській затоці Чорного моря новорічну ялинку.

Дерево встановили неподалік судна Sulina, яке затонуло тут у 1942 році після атаки радянського підводного човна, передає УНІАН.

Сосну прикрасили спеціально підготовленими іграшками і світлодіодними гірляндами. Вбравшись у новорічних казкових персонажів, у тому числі, в зайця, Діда Мороза і Снігуроньку, дайвери під водою, біля ялинки, "водили хоровод і зустріли Різдво".

У підводному святі виявили бажання взяти участь близько 20 осіб. Тому було виконано два занурення - в суботу і неділю.

Нагадаємо, раніше на Шрі-Ланці встановили найбільшу у світі штучну ялинку.

До слова, з понеділка по четвер, 26-29 грудня, в Україну прийдуть атмосферні фронти. У п'ятницю, 30 грудня, опади почнуть припинятися. 31 грудня та 1 січня в Україні істотні опади малоймовірні, а температура повітря знизиться до невеликих і помірних морозів - до мінус 5-12 градусів.