На дні Одеської затоки встановили новорічну ялинку
Дерево встановили неподалік судна Sulina, яке затонуло тут у 1942 році після атаки радянського підводного човна, передає УНІАН.
Сосну прикрасили спеціально підготовленими іграшками і світлодіодними гірляндами. Вбравшись у новорічних казкових персонажів, у тому числі, в зайця, Діда Мороза і Снігуроньку, дайвери під водою, біля ялинки, "водили хоровод і зустріли Різдво".
У підводному святі виявили бажання взяти участь близько 20 осіб. Тому було виконано два занурення - в суботу і неділю.
Нагадаємо, раніше на Шрі-Ланці встановили найбільшу у світі штучну ялинку.
До слова, з понеділка по четвер, 26-29 грудня, в Україну прийдуть атмосферні фронти. У п'ятницю, 30 грудня, опади почнуть припинятися. 31 грудня та 1 січня в Україні істотні опади малоймовірні, а температура повітря знизиться до невеликих і помірних морозів - до мінус 5-12 градусів.
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