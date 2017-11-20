На Дніпропетровщині чоловік відкрив стрілянину з рушниці: четверо поранених

У ніч на понеділок, 20 листопада, на Донецькому шосе у Дніпропетровській області чоловік відкрив стрілянину по групі людей з помпової рушниці.

Внаслідок інциденту четверо людей поранено, пише "Інформатор", посилаючись на прес-службу патрульної поліції міста.

Як повідомили потерпілі, вони були на стоянці біля автомобіля ВАЗ і пили каву. З боку Донецького шосе під'їхав автомобіль BMW на єврономерах і зупинився приблизно за 20 метрів. Після цього з машини вийшов чоловік у балаклаві і відкрив стрілянину з рушниці.

"Співробітники поліції виявили автомобіль ВАЗ 2109 з отворами в районі правого заднього крила. Було виявлено отвори в районі заднього лівого крила. Внаслідок стрілянини вогнепальні поранення дістали чотири людини. Вони були госпіталізовані", - розповів в. о. начальника відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Дніпра Павло Карманов.

На місці знайдено шість гільз 12-го калібру. Автомобіль зі стрільцем втік по Донецькому шосе в бік вул. Передової. Триває розслідування.

Нагадаємо, 12 листопада у Суворовському районі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої підстрелили чоловіка, співробітника поліції.