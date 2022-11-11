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На документування воєнних злочинів та кіберзахист України Німеччина виділяє 1 мільярд євро

Уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку Україні - кошти будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів.
На документування воєнних злочинів та кіберзахист України Німеччина виділяє 1 мільярд євро Фото: з вільних джерел
Про це пише Reuters із посиланням на документ, з яким ознайомилось агентство.
 
"Додаткове виділення коштів відбувається на тлі суперечок про те, чи повинна Німеччина активізувати надання військової допомоги Україні, яка заявляє, що їй потрібна наступальна бойова зброя, включаючи танки, щоб дати відсіч російській армії.
 
Виділення коштів є перемогою Зелених, коаліційної партії, яка була найсильнішим прихильником військової підтримки України після того, як президент росії володимир путін віддав наказ про вторгнення в лютому", - пише Reuters.
 
Німеччина є третім найбільшим військовим донором України, хоча і значно поступається Сполученим Штатам, чиї поставки озброєнь мали вирішальне значення для успіхів українських збройних сил на полі бою, кульмінацією яких стало  взяття у пʼятницю Херсона, додає видання.
 
"Бюджет України ясно показує, що наша підтримка виходить далеко за межі важливих та необхідних постачань зброї. Ми вкладаємо величезні кошти у мир у Європі та Україні", - сказав німецький депутат Робін Вагенер, який очолює парламентську групу "Україна".
 
Частина коштів буде спрямована на підтримку груп, які фіксують докази порушень прав людини і воєнних злочинів, в тому числі тих, які були виявлені після виведення російських військ.
 
Додаткові кошти також підуть на підтримку громадянського суспільства, включаючи захист журналістів у білорусі, росії та Україні.
 
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11 11 2022 18:58
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